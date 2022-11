Brembo, in 9 mesi sfiorati i ricavi di tutto il 2021

Brembo rivede al rialzo le stime sui ricavi 2022 dopo una crescita del fatturato del 33,6% a 2,73 miliardi circa nei primi nove mesi, sfiorando i livelli raggiunti nell’intero 2021 . L’utile netto in crescita del 39,2% a 234,8 milioni. «Salvo mutazioni straordinarie del contesto geopolitico e macroeconomico - commenta il presidente di brembo Matteo Traboschi al termine del cda che ha approvato i conti- prevediamo di chiudere l’anno con 3,7 miliardi di ricavi in aumento del 30% rispetto al 2021, mantenendo una redditività come quella che abbiamo visto nei primi nove mesi del 17,7%». Previsioni positive anche a fronte di risultati ottenuti finora grazie alla crescita organica , in un contesto così complicato, di tutti i settori e i mercati presidiati dal gruppo bergamasco, leader mondiale nel settore degli impianti frenanti.