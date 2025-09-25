Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Giovedì 25 Settembre 2025

Brembo lancia le prime pinze freno in alluminio 100% riciclato

LA NOVITÀ. Emissioni giù del 70%: «Una soluzione pensata per soddisfare i più elevati standard di performance e responsabilità ambientale».

Redazione Web
Redazione Web
Le pinze freno in alluminio 100% riciclato
Le pinze freno in alluminio 100% riciclato

Bergamo

Brembo lancia le prime pinze freno realizzate in alluminio 100% riciclato. Un passo fondamentale, spiega l’azienda, nel percorso di sostenibilità, che arriva dopo oltre cinque anni di ricerca e sviluppo.

Il progetto

Il progetto è stato avviato nel 2020 per migliorare il profilo ambientale dei processi produttivi. Al centro il materiale: la capacità unica dell’alluminio di essere riciclato infinite volte senza alcuna perdita di qualità lo ha reso il candidato naturale su cui concentrarsi. Sono state quindi analizzate le diverse tipologie di alluminio disponibili sul mercato, alla ricerca di una soluzione in grado di garantire le stesse prestazioni meccaniche e la stessa lavorabilità del materiale originale, ma con emissioni sensibilmente inferiori.

«Questa novità rappresenta il nostro costante impegno a innovare per la sostenibilità. Una soluzione pensata per soddisfare i più elevati standard di performance e responsabilità ambientale»

Brembo ha quindi indivuato la situazione ideale: un alluminio composto al 100% da materiale riciclato, che permetterà di ridurre le emissioni del 70% rispetto a una lega convenzionale. Quindi è stato avviato un’importante progetto di riprogettazione e reindustrializzazione, per garantire la possibilità di estendere questa soluzione in tutti gli stabilimenti di Brembo, mantenendo gli standard di qualità e prestazioni.

«Impegno costante per la sostenibilità»

Oggi l’impegno di Brembo inizia a dare i suoi frutti, visto l’inizio della fornitura dei freni in alluminio 100% riciclato a uno dei suoi principali clienti: «Questa novità rappresenta il nostro costante impegno a innovare per la sostenibilità. Una soluzione pensata per soddisfare i più elevati standard di performance e responsabilità ambientale. L’innovazione che portiamo oggi sul mercato rappresenta il nostro contributo a costruire un futuro in cui i nostri nuovi prodotti siano più intelligenti, sicuri e sostenibili dei precedenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Industria Trasformazione
Energia
Ambiente
inquinamento
Scienza, Tecnologia
tecnologia (generico)
Brembo