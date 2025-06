Brembo protagonista in «F1 The Movie» al fianco di Brad Pitt

Brembo approda sul grande schermo come partner tecnico di F1 The Movie, il nuovo attesissimo film prodotto da Apple Original Films, diretto da Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) e prodotto da Jerry Bruckheimer. La pellicola, in uscita nell’estate 2025, vanta un cast d’eccezione: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon e Javier Bardem.

Brembo firma i freni dell’auto APXGP

Al centro della trama, il team immaginario APXGP. E proprio per le vetture di questa scuderia cinematografica è stata scelta Brembo, partner ufficiale del film, per progettare e fornire sistemi frenanti d’avanguardia.

Il film è stato girato durante i weekend di gara di diversi Gran Premi di Formula 1 nel 2024, fondendo così azione reale e narrazione cinematografica. I protagonisti — inclusi stunt driver e controfigure — hanno sperimentato sul set una decelerazione superiore a 4G, oltre tre volte quella di un’auto stradale. Una performance possibile grazie alla tecnologia frenante fornita da Brembo.

Un legame con il Motorsport che dura da 50 anni

Il coinvolgimento di Brembo in F1 The Movie non si limita all’aspetto tecnico. L’azienda celebra così anche il suo 50° anniversario nel Motorsport, supportando il film con una campagna di co-promozione internazionale.

«Da cinque decenni, molti team del Motorsport collaborano con Brembo per fornire sistemi frenanti di precisione che garantiscono massime prestazioni, affidabilità e sicurezza» ha dichiarato Mauro Piccoli, chief marketing officer di Brembo, che ha aggiunto: «Fornire l’auto APXGP nel film F1 The Movie è stata una sfida unica e un onore. Non c’è alcuna parte di un veicolo che richieda maggiore fiducia di quanto necessitino i freni, e i migliori piloti si affidano a Brembo: su strada, in pista e ora anche sul grande schermo».

La stessa tecnologia delle piste reali, anche per Hollywood