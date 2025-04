Brembo raggiunge l’83% di energia rinnovabile

Brembo ha presentato i risultati ottenuti nel 2024 nell’ambito del suo percorso di sostenibilità. L’uso di energia elettrica da fonti rinnovabili ha raggiunto l’83% del consumo complessivo, in crescita rispetto al 75% del 2023, con le attività in Italia, Spagna, Messico e Brasile interamente alimentate da energia rinnovabile. Le emissioni di Co2 per tonnellata fusa sono invece diminuite del 13,74% rispetto all’anno precedente.

Il recupero dei rifiuti prodotti

Nel primo report integrato di Brembo, emerge anche l’attenzione dell’azienda nel recupero dei rifiuti prodotti , che per il 93% sono stati riciclati, in aumento rispetto all’88% del 2023. Brembo si impegna infatti nella gestione responsabile delle risorse naturali, con l’obiettivo di favorire la circolarità di processi e prodotti , ad esempio, attraverso il recupero delle acque e il riutilizzo dei residui di lavorazione e dei materiali ferrosi di scarto.

La ricerca scientifica

Brembo è impegnata anche in progetti di carattere sociale per la tutela dell’infanzia, dell’istruzione, dell’arte e della cultura, dello sport e della ricerca scientifica, con particolare attenzione alle comunità in cui il gruppo opera nel mondo. Il gruppo può contare su un team globale di oltre 15.000 persone in 18 Paesi, che contribuiscono attivamente alla crescita sostenibile.