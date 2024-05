Camera di commercio, 13 milioni al territorio. Acquisirà le quote Fiera

La Camera di commercio di Bergamo chiude il 2023 con un avanzo di oltre 2,6 milioni, superando di 700 mila euro il risultato del 2022, nonostante il calo delle imprese iscritte e l’aumento degli impegni economici per il territorio. Degli oltre 20 milioni di proventi correnti, 13,2 milioni sono rappresentati dai diritti annuali e 6,3 dai diritti di segreteria, ma nel 2023 l’ente camerale ha anche incassato 425.954 euro lordi di dividendi Sacbo, che la società di gestione dell’aeroporto non staccava da tre anni.

«Per la Camera di commercio è stato particolarmente importante avere svolto appieno nel 2023 il proprio ruolo istituzionale di supporto e stimolo del mondo economico-produttivo territoriale in uno scenario di forte incertezza - ha sottolineato il presidente Carlo Mazzoleni nel consiglio camerale di lunedì 6 maggio -. Le iniziative realizzate hanno sfiorato i 13 milioni, in aumento di oltre 1,5 milioni rispetto alla media dei tre anni precedenti, sostenendo le posizioni delle imprese bergamasche sui mercati nazionale e internazionali».

Una cifra importante, che deriva dalla somma di 8,5 milioni di risorse camerali (270 mila euro in più rispetto al 2022) impiegate per promuovere internazionalizzazione, innovazione, sostenibilità e turismo, e di 4 milioni della Regione Lombardia gestiti dall’ente, destinati a interventi di efficientamento energetico, a nuove imprese, imprese storiche, allo sviluppo della qualità del settore artigiano, alla digitalizzazione dei processi produttivi e a soluzioni di economia circolare.

La Camera ha anche raggiunto i 36 milioni di avanzi patrimonializzati, con un incremento di 5 milioni negli ultimi due anni. «Ciò ci consente di guardare con serenità agli impegni futuri - ha fatto presente Mazzoleni - sia nell’ipotesi di aumentare la presenza camerale in Sacbo attraverso il diritto di prelazione sulle azioni o il diritto di acquisto delle quote inoptate di altri soci, sia riguardo al futuro della Fiera».

La partita di via Lunga

A proposito del polo di via Lunga, Mazzoleni ha annunciato che a inizio luglio la Camera di commercio acquisirà finalmente le quote di Bergamo Fiera Nuova ora detenute dai privati, arrivando a possedere il 51,63% della società. La cifra necessaria, 1.780.542 euro, è già stata accantonata nel bilancio preventivo 2024. Con Bergamo Fiera Nuova tutta in mano pubblica sarà poi possibile procedere con l’accordo di programma finalizzato a ottenere il finanziamento regionale necessario per l’ampliamento degli spazi espositivi.