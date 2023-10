Campionaria, mercoledì la giornata conclusiva con tanti eventi

Grande interesse anche per Pet shop e Dog Camp, le due nuove aree dedicate agli amici a quattro zampe; Fieramente Birra, evento dedicato ai microbirrifici artigianali; Bergomix, con i suoi favolosi ospiti dal mondo della Nona Arte; i tanti simulatori dell’Associazione Arma Aeronautica di Bergamo, per celebrare al meglio il centenario di fondazione dell’Arma; le dirette con gli speaker di Radio Aut, sintesi delle radio web Upt Pod (www.uptpod.com) e Indie Life Radio (www.indieliferadio.it) per l’inclusione sociale promossa da Spazio Autismo Bergamo. «La Campionaria ci ha dato l’opportunità di farci conoscere anche al grande pubblico – spiega Tino Manzoni, presidente di Spazio Autismo Bergamo -, toccando con mano quanto il disturbo dello spettro autistico sia ancora poco conosciuto, così come sono ancora troppe le persone che, con un familiare autistico in casa, non sanno che ci sono associazioni come le nostre che possono dare loro una grande mano: in questo senso manifestazioni come la Campionaria sono davvero uno strumento efficace per promuovere l’inclusività».