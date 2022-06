Cantieri Riva, grande festa a Venezia con Favino, Beckham e Leclerc

Festa di compleanno speciale in Laguna per il 180° anniversario di Riva, il prestigioso cantiere nautico di Sarnico. È infatti a Venezia che sabato scorso Ferretti Group guidato da Alberto Galassi, cui fa capo oggi il marchio, ha invitato armatori e ospiti internazionali per un evento esclusivo nel quale i 180 anni del brand nautico più famoso al mondo sono stati ripercorsi con uno show al Gran Teatro La Fenice di Venezia.