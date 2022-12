Carburanti: sconto tagliato, ma per ora prezzi stabili

Dodici centesimi in più al litro. I carburanti sono tornati di nuovo salati, e gli automobilisti se ne sono subito accorti. Con l’inizio di dicembre, infatti, è stato «tagliato» lo sconto sulle accise di benzina, gasolio e gpl. È la conseguenza del decreto varato il 23 novembre dal governo Meloni, che ha rivisto l’entità dello sconto sulle accise introdotto a marzo dal precedente governo Draghi: in concreto lo sconto - a partire dal 1° dicembre - è stato ridotto di 10 centesimi al litro, che in virtù dell’Iva al 22% equivale a una riduzione dello sconto di 12,2 centesimi al litro. In altri termini: prima lo sconto sulle accise ammontava complessivamente a 30,5 centesimi al litro, mentre ora è sceso a 18,3 centesimi al litro.