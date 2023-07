«Carne genuina» cerca finanziatori: «Diventeremo azienda food-tech»

«Stiamo evolvendo la mission aziendale verso un concetto di piattaforma food-tech che vende carne online ma nel contempo punta all’adozione tecnologie innovative e pratiche sempre più rispettose dell’ambiente – commenta Mattia Assanelli, ceo di Carne Genuina -. In futuro il nostro marchio potrebbe contraddistinguere non solo il prodotto ma anche le aziende che adottano best practice negli allevamenti, da monitorare real time in modo da ottenere una mappatura completa dal campo al momento in cui viene servita a tavola del consumatore grazie alla tecnologia blockchain».

Mattia Assanelli si è laureato in ingegneria elettronica, decidendo poi di dedicarsi all’allevamento di famiglia, attivo a Treviglio da fine Ottocento, apportando un’evoluzione che si basa in primis sulla sostenibilità delle produzioni. Insieme al fratello Simone, terza generazione di allevatori, hanno fondato nel 2020 «Carne Genuina», attiva con la piattaforma di e-commerce carnegenuina.it, che consegna a domicilio in tutta Italia tramite corriere refrigerato. Oggi sono circa 4 mila i clienti serviti in tutta Italia, il 38% fidelizzati, con un ordine medio di poco superiore agli 80 euro.

La vendita dei primi box di carne fresca risale al 2016, mentre tre anni più tardi nasce il primo e-commerce. Nel 2020 viene creata la start up innovativa grazie ad un primo investimento di 250 mila euro finanziato da Cassa Depositi e Prestiti. Si prosegue con l’ottimizzazione di sito e piattaforma, lo studio delle strategie di marketing e logistica con le prime consegne dirette sui territori di Bergamo, Brescia e Milano. Lo scorso anno l’azienda ha aumentato le destinazioni servite direttamente con un miglioramento del posizionamento del brand, dei processi e del controllo di gestione.

Il 2023 anno di svolta

Il 2023 rappresenta un anno di svolta per il progetto «Carne Genuina», che punta sulla nuova campagna di crowdfunding per sviluppare e finanziare ulteriori progetti di innovazione. Nello specifico verrà monitorato tutto il ciclo produttivo, in modo da evidenziare i dati come il bilancio di CO2 dell’iniziativa, inoltre si procederà con la registrazione del marchio «Carne a Impatto Zero».