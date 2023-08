Caro benzina, Bergamo sotto la media regionale. Via ai controlli della Gdf

È la «febbre» da caro-carburanti, quel contagio che quasi ogni estate si espande a ridosso di esodo e controesodo, e che quest’anno pare più pesante del solito, tra inflazione e un caro-prezzi diffuso capillarmente su ogni singola voce legata alle vacanze. E Bergamo come è messa? Meglio che altrove, numeri ufficiali alla mano, ma qua e là si scorgono alcuni picchi. Basta «sfogliare» l’Osservatorio Prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, con i dati aggiornati degli impianti di città e provincia: come da previsione i prezzi più alti corrono in autostrada, con il «servito» alla stazione Brembo Nord (pompa a marchio Esso) a quota 2,372 euro/litro per la benzina (2,009 euro/litro self-service) e 2,262 euro/litro per il gasolio (1,902 self-service), mentre in città il prezzo «self» più alto risultava al Q8 di via Maj (1,999 la benzina, 1,929 il gasolio).

La geografia del rincaro

E allora, ecco che scatta la «caccia» al pieno più conveniente; un esercizio ormai d’abitudine, visto che la rincorsa dei prezzi soffia ormai da tempo. Prova ne è l’ormai famoso «prezzo medio», quel cartellone che le stazioni di servizio sono tenute a esporre da normativa per illustrare la tariffa media su base regionale. Giovedì, secondo i dati di riferimento del ministero, in Lombardia il prezzo medio della benzina (s’intende sempre il self-service) era pari a 1,940 euro/litro, mentre il diesel si attestava a 1,842: giusto per fare un paragone, il 1° agosto il prezzo medio era di 1,911 euro per la benzina (+2,9 centesimi al litro) e di 1,774 euro per il diesel (+6,8 centesimi al litro, il rincaro maggiore). La Lombardia però è al 16° posto per il costo della benzina, solo cinque regioni (Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Veneto e Marche) hanno prezzi in media più bassi, e al 14° per il diesel (è più conveniente solo in Sicilia, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Veneto e Marche).

I prezzi in città

La città di Bergamo, a sua volta, pare lievemente sotto la media regionale: rielaborando i dati dei prezzi – quelli aggiornati a ieri – degli impianti presenti nel solo perimetro del capoluogo, il costo medio della benzina self-service era di 1,913 euro (-2,7 cent rispetto alla media regionale), quello del diesel 1,823 euro (-1,9 cent rispetto al dato lombardo). Vero è, va detto, che sono soprattutto gli impianti sulle strade extraurbane e sulle autostrade a trainare verso l’alto i dati medi regionali.

Controlli in corso

A proposito di normative e prezzi: anche in Bergamasca, come nel resto del Paese, sono in corso i controlli della Guardia di Finanza sui costi dei carburanti. Dal comando provinciale di Bergamo confermano che le attività sono in corso anche sul nostro territorio, con riferimento agli impianti ubicati su strade comunali, provinciali, extraurbane e sulle autostrade. I dati nazionali diffusi recentemente dal Comando generale delle Fiamme Gialle indicano che dal 1° al 15 agosto in tutta Italia sono stati complessivamente 1.230 gli interventi di controllo eseguiti su questa materia: in 325 casi sono state rilevate irregolarità (cioè nel 26,42% dei casi: in un caso su quattro), per un totale di 789 violazioni (alcuni distributori hanno evidenziato più violazioni in contemporanea), tra cui la mancata esposizione dei prezzi (compresi i prezzi medi) o le difformità di quelli praticati rispetto a quelli indicati.

Dove conviene rifornirsi?

L’«atlante» online del ministero permette di individuare i distributori più convenienti della città. Ieri il prezzo più basso (s’intende sempre la modalità self-service) risultava quello dell’Iperstaroil in via Carducci 4 (ex Auchan), con la benzina verde a 1,879 euro al litro e il gasolio a 1,769, seguito da Trussardi Petroli di via Stezzano (benzina a 1,885) e Ip di via Moroni e di via Broseta (gasolio a quota 1,779).

Se la caccia alla convenienza si estende anche all’hinterland, occorre far rotta – come d’abitudine – verso i grandi impianti adiacenti ai centri commerciali: all’Iper Station di Orio al Serio e all’Iper Station di Seriate, appunto rispettivamente nei pressi dell’Oriocenter e del Centro commerciale Alle Valli, la benzina viaggiava a 1,864 euro/litro e il diesel a 1,774 euro/litro; gli stessi prezzi – ma in questo caso occorre allontanarsi di più dalla città – si trovavano ieri anche all’Ip di Zanica sulla Cremasca.