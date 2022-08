«Caro gas, le nostre aziende rischiano di chiudere. Serve un tetto al prezzo»

«L’impennata dei costi dell’energia è un’emergenza nazionale, così come lo è stato il Covid. La sola differenza è che allora tutto il mondo era nella stessa condizione, ora invece il problema è a macchia di leopardo. È una situazione gravissima per le aziende, molte delle quali già hanno iniziato percorsi di chiusura a singhiozzo andando alla ricerca dei momenti in cui l’energia costa meno, ma anche così non è sostenibile pagare oltre 300 euro al MWh» . Per Giovanna Ricuperati, presidente di Confindustria Bergamo, i prossimi mesi saranno drammatici per le nostre imprese se non si correrà subito ai ripari.