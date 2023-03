Caro-mutui, un bergamasco su sette in difficoltà nel rispettare il rapporto rata-reddito

I tassi crescono, le rate si gonfiano. Così, le difficoltà aumentano e incidono concretamente su uno dei beni materiali più preziosi: la casa. La corsa dei costi dei mutui non conosce sosta, un rialzo dei tassi dopo l’altro. Capita soprattutto a chi ha il tasso variabile, esposto alla buriana innescata dalla Bce, e per chi oggi volesse accendere un nuovo finanziamento . Conseguenza concreta: il 14,2% dei mutuatari bergamaschi che lo scorso anno hanno chiesto un finanziamento per comprare casa oggi non avrebbe i requisiti per presentare domanda, vale a dire non rispetterebbe il rapporto rata/reddito, in quanto proprio le rate, nel frattempo, si sono alzate.