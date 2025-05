Caro-pizza, in sei anni aumenti di quasi il 20%: costa almeno 12 euro

A fare i calcoli è il Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), che ha realizzato un’indagine sui prezzi analizzando i dati Istat pubblicati dal Mimit. Il business delle pizzerie vale in Italia circa 25 miliardi di euro annui per un consumo medio di pizza pari a 7,8 chili pro-capite. Dai numeri si scopre a sorpresa che oggi la pizza più costosa d’Italia è quella servita a Reggio Emilia, dove il costo medio di un pasto in pizzeria (che include una pizza e una bevanda) si attesta a 17,58 euro. Al secondo posto - spiega il Crc - si piazza Siena, con una media di 17,24 euro per la medesima consumazione. Al terzo posto Macerata con 16,25 euro. Sul totale delle 59 province monitorate, 7 registrano una spesa media superiore ai 14 euro a consumazione.

E Napoli?

Altra sorpresa sul lato opposto della classifica: la città più economica non è infatti Napoli, come ci si potrebbe attendere. Preso d’assalto dai turisti, il capoluogo partenopeo sinonimo della pizza in tutto il mondo sta facendo i conti con un aumento generalizzato dei prezzi e lascia spazio ad altre città italiane meno battute dalle ondate del turismo di massa.

Livorno la più economica

La meno cara è quindi Livorno, con un costo medio di 8,75 euro a pasto, a cui si affiancano Reggio Calabria (9,15 euro), Pescara (9,37 euro) e Catanzaro (9,96 euro), uniche province con una spesa inferiore ai 10 euro a consumazione. La media è di 12,14 euro a persona, il 18,3% in più di sei anni fa.

Prima la pandemia Covid, poi il caro-energia, hanno determinato una crescita dei costi in capo alle pizzerie che sono stati scaricati sui consumatori finali attraverso un incremento dei prezzi al dettaglio

Il costo delle materie prime