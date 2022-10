Casa e caro bollette, impennata di richieste di aiuto

«Vediamo un netto incremento delle richieste di assistenza per inoltrare la domanda di contributo per l’affitto (nel Comune di Bergamo l’ultima data utile per la presentazione è il 30 novembre 2022), ma anche la domanda di contributo per morosità incolpevole» ha dichiarato Luisella Gagni che dirige il Sunia provinciale. «Le risorse a disposizione per queste misure, rivolte agli inquilini del mercato privato, non sono però sufficienti a soddisfare il numero delle domande» commenta.