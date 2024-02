Case made in Bergamo per il mercato Usa

Se è vero che la Bergamasca è terra di muratori, perché non esportare questa competenza Oltreoceano? In quel mondo di opportunità e mercati che sono gli Stati Uniti, con più di 300 milioni di abitanti, dove l’idea di «abitare» è così diversa dalla nostra, qualcosa sta cambiando; gli effetti del surriscaldamento climatico si fanno sentire e le soluzioni che noi conosciamo e pratichiamo da tempo possono trasformarsi in vero valore aggiunto.

Ne è convinto Alessandro Ferretti, imprenditore bergamasco alla guida dell’omonima società di Dalmine specializzata in costruzioni industriali, civili e rivestimenti refrattari, che sta cercando di avviare una filiale americana della Ferretti srl ad Austin, specializzandosi nel real estate, ovvero nel mercato immobiliare per privati.

«Il mercato degli Usa è molto diverso dal nostro»

«Negli Stati Uniti le persone utilizzano la casa in modo molto diverso dal nostro, si trasferiscono ogni 4 o 5 anni, spesso spostandosi di città in città - spiega l’imprenditore, - ma ora anche qui le cose stanno cambiando, le escursioni termiche si stanno facendo sentire il bisogno di un migliore efficiantamento energetico delle abitazioni e su questo noi italiani siamo molto più preparati».

Doppi vetri, serramenti con isolamento interno delle camere, isolamento delle pareti perimetrali, sono tutti elementi che per noi sono scontanti e che in Texas mancano, come racconta Ferretti: «Il sistema immobiliare qui è molto diverso e velocità ed economicità delle costruzioni pesano sulla qualità, ma anche nelle fiere di settore mancano le soluzioni di efficientamento energetico che noi conosciamo bene e che porterebbero le famiglie a risparmiare anche il 50% delle spese di condizionamento e riscaldamento».

L’imprenditore bergamasco, forte di 15 anni di esperienza in Messico nell’ambito delle costruzioni industriali e presente ad Austin già da qualche anno per lo stesso motivo, sta quindi progettando e realizzando la costruzione di tre immobili per provare ad aprire una breccia in un mercato potenzialmente molto florido. «Abbiamo acquistato dei terreni e stiamo realizzando le prime due unità abitative secondo gli standard che adottiamo comunemente in Italia. I lavori sono iniziati e termineremo la prima casa fra luglio e agosto» spiega l’imprenditore che ammette di stare giocando la propria scommessa: «Mi do due anni di tempo, consapevole che si deve innescare anche un cambio culturale».