La cassa del settore industriale è diminuita del 70% rispetto a giugno: per il 63% si tratta di cassa ordinaria (246.926 ore) e per il rimanente 37% (143.22 ore) di cassa straordinaria prevalentemente autorizzata per contratti di solidarietà (124.287 ore a fronte di 56.760 per riorganizzazione). È il tessile-abbigliamento il settore manifatturiero per il quale sono state autorizzate più ore: 207.937 a fronte di 72.827 ore della metalmeccanica (che conta molti più addetti) e di 90.919 ore della chimica. «Non sembra, quindi, che siano i rincari energetici a mettere in crisi le aziende - evidenzia Amboni - quanto, piuttosto, le difficoltà di mercato». Il settore edile (13.152 ore) e il settore commercio non presentano dati numericamente preoccupanti, anche se le 37.825 ore di quest’ultimo sono il dato più alto degli ultimi 13 mesi.