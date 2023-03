Cassa integrazione in calo, ma più domande di Naspi

Questo se è vero che, come risulta dai dati Inps, le aziende - a fine 2022 - hanno utilizzato meno di un terzo delle ore di cassa integrazione che avevano richiesto. Il cosiddetto tiraggio, cioè, è sceso al 28%. Ma, almeno in Lombardia, c’è da registrare un aumento delle domande di disoccupazione: nel 2022 sono state 270.441, in crescita del 17% rispetto al 2021. «Pur in un contesto positivo dal punto di vista occupazionale - sottolinea Orazio Amboni della Cgil di Bergamo - l’elevatissimo numero di contratti a termine determina per molti lavoratori la necessità di ricorrere alla Naspi tra un contratto e l’altro».