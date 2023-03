C’è la proroga a fine 2023 per il bonus decoder tv

Importanti novità dal decreto Milleproroghe diventato legge sul bonus decoder tv a domicilio: è stata infatti prorogata fino al 31 dicembre 2023 la data di consegna gratuita a casa del decoder da parte di Poste Italiane in favore dei pensionati over 70 anni con reddito pensionistico inferiore ai 20mila euro (derivante anche dalle prestazioni assistenziali presenti nelle ultime certificazioni dei redditi disponibili), residenti in Italia e intestatari dell’abbonamento al servizio di radiodiffusione identificati dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps), dagli altri istituti previdenziali e dall’Agenzia delle Entrate.