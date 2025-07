Cede la scritta Generali, paura a Citylife. L’impresa di Nembro: «Progetto sfidante i pannelli montati da noi hanno tenuto»

Sono passati solo sette anni da quando la scritta «Generali» ha iniziato a fare bella mostra di sé su uno dei complessi architettonici più iconici di Milano. Sette anni esatti e la struttura portante, concepita per vivere insieme al suo palazzo, è improvvisamente collassata su sé stessa, portando quell’insegna, a 192 metri di altezza, a tenere tutti con il fiato sospeso. «I pannelli sono rimasti al loro posto però, li abbiamo posizionati bene», commenta Daniele Botti, titolare della Kennew di Nembro che, a luglio 2018 aveva accettato l’impresa di montare l’insegna. In ogni caso, aggiunge, «l’importante è che nessuno si sia fatto male e che l’area venga messa in sicurezza il prima possibile, perché una caduta da quell’altezza avrebbe avuto un impatto devastante e soprattutto, l’altra metà è agganciata alla medesima struttura, sono due ali gemelle».

La Kennew, 56 dipendenti, non è specializzata in questo tipo di lavori; la commessa per l’insegna «Generali» è arrivata mentre Botti e i suoi stavano lavorando alle coperture della parte bassa della torre uno. «Noi facciamo impianti fotovoltaici e coperture di facciate, hanno visto come lavoravamo e ci hanno proposto di montare la scritta. Un progetto sfidante e interessante, poi cosa sia successo alla struttura che la sosteneva non lo saprei dire».