«Ci sono gli sconti “prime days”». Il no di Amazon all’assemblea sindacale

«Non siamo in grado di riscontrare positivamente la vostra comunicazione per esigenze produttive derivanti dall’aumento di volumi che si attesterà nella settimana dal 14 al 20 luglio (…) a seguito della campagna sconti ”prime days”». Questa la comunicazione di Amazon in merito alla richiesta dei sindacati di un’assemblea . Una mail dell’azienda che lascia sconcerta la Cgil: «Un atto grave, anzi gravissimo: “Amazon sta cercando di impedire il legittimo svolgimento di un’assemblea sindacale regolarmente convocata”» ha detto Pierluigi Costelli della segreteria Filt-Cgil di Bergamo.

La convocazione di un’ora di assemblea per ciascuno dei tre turni nella giornata di martedì 16 luglio era stata inviata dalla Filt-Cgil l’8 luglio scorso: «Nel Contratto nazionale del lavoro è stabilito un preavviso di almeno 24 ore - prosegue Costelli -. Non ci è mai successo di ricevere una comunicazione del genere da un’azienda. Il diritto di riunirsi in assemblea è sancito dallo Statuto dei lavoratori. Il rispetto della legge di un Paese è obbligo anche per le multinazionali. Non ci faremo intimidire e siamo certi che nemmeno i lavoratori cederanno a questo ricatto».

Programmate tre assemblee

Sono tre le fasce orarie delle assemblee programmate: il 16 luglio dalle 13.30 alle 14.30, poi per i lavoratori del turno pomeridiano dalle 21.30 alle 22.30 e per quelli del turno notturno dalle 3.15 alle 4 15 del mattino del 17 luglio. «Terremo, come previsto, tutte e tre le assemblee, sia nel caso che l’azienda ci faccia entrare nel magazzino come nel caso che ci lasci per la strada - aggiunge Costelli -. E a questo punto discuteremo con i lavoratori la proclamazione di uno sciopero».