Cisl, solo nel 2023 oltre mille vertenze individuali. «Lotta per la dignità del lavoro»

Nel 2023 la Cisl Bergamo, tramite gli operatori dell’ufficio vertenze del sindacato di via Carnovali ed i propri legali esperti in diritto del lavoro, ha gestito oltre 1000 vertenze individuali superando i numeri del 2019 prima della pandemia. Il recuperato medio per vertenza è stato di circa 2000 € ciascuna, ben lontano dagli oltre 3000€ medi di qualche anno fa.

«Il drastico calo di questi anni del valore del recuperato medio - sottolinea Alberto Citerio, direttore dell’ufficio vertenze Cisl di Bergamo -ci indica la tendenza ad una progressiva frammentazione e polverizzazione del lavoro; contratti a termine, lavoro in appalto soggetto a frequenti passaggi di titolarità, l’emergere di settori nuovi ad alta incidenza di lavoro manuale e povero come la logistica e trasporti.»

I numeri delle controversie

Alberto Citerio La maggior parte delle controversie (il 76.6%) è nata per il mancato o non corretto pagamento della retribuzione, mentre i licenziamenti rappresentano il 12,29% delle vertenze. Per quanto riguarda i settori coinvolti, continua a essere il terziario quello in cui si registrano maggiori irregolarità denunciate, con il 37%, mentre il metalmeccanico ne ha portate il 22%, l’edilizia il 14% e il tessile chimico il 7%.

In forte crescita il settore dei trasporti che in pochi anni rappresenta ormai oltre il 13% delle vertenze. «Proprio nei settori di trasporti e della logistica si sta concentrando la nostra attenzione – continua Citerio. I grossi gruppi della logistica affidano i propri magazzini in appalto o subappalto ad imprese cooperative che utilizzano lavoratori in condizioni spesso poco dignitose; contrasto ai contratti non rappresentativi, frequenti cambi di appalto con retribuzioni che rimangono inevase, recupero del Tfr: queste le attività principali in cui siamo coinvolti.»

Danilo Mazzola Cisl Il numero delle pratiche per fallimenti e procedure concorsuali, per un totale di circa 500 lavoratori interessati e circa 3milioni di euro recuperati. La metà delle procedure concorsuali ha riguardato il settore metalmeccanico (quasi il 30%) e quello di terziario e servizi (26%). A seguire edilizia (17%) e chimica- tessile (13%). In generale, tra vertenze e crisi d’impresa, anche nel 2023, gli uomini rappresentano la maggioranza dei lavoratori assistiti, con il 64% delle pratiche, così come i dipendenti italiani (71% delle vertenze).