Con Creattiva Bergamo capitale anche delle arti manuali: in 51mila alla Fiera di Bergamo - Foto e video

Si conferma vincente il format che abbina alla ricca parte espositiva un altrettanto sontuoso calendario di eventi collaterali (oltre un migliaio), il tutto distribuito sui 15mila metri quadrati al coperto del centro espositivo e congressuale di via Lunga. Quest’anno la manifestazione cala un poker di edizioni, con un nuovo appuntamento a Firenze.

In aggiunta alle due storiche edizioni (dal 2008, in primavera e autunno) alla Fiera di Bergamo e a quella autunnale (dal 2012) alla Mostra d’Oltremare di Napoli (dal 10 al 12 novembre 2023), Creattiva porta infatti, per la prima volta (dal 19 al 22 ottobre prossimo) la sua meravigliosa fantasia anche alla Fortezza da Basso di Firenze completando così il progetto che la vuole protagonista, anche logisticamente, in tutta Italia, da Nord a Sud, passando per il Centro.

Luciano Patelli e Davide Lenarduzzi, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Promoberg, sottolineano «la bontà del progetto Creattiva, che riesce a portare in fiera, ogni sei mesi, tantissime novità sparse tra gli stand, allestiti in questo caso da ben 225 imprese giunte a Bergamo da quindici regioni italiane e undici stati stranieri, ma anche nuovi appuntamenti capaci di catturare l’interesse e il gradimento del pubblico, che diventa il vero protagonista della manifestazione. Siamo molto soddisfatti dell’ottima risposta del pubblico - proseguono i vertici di Promoberg -, che si somma a quella degli espositori: con nove imprese espositrici su dieci provenienti da fuori Bergamo e sei su dieci provenienti da fuori regione, hanno determinato molteplici benefici per l’economia del nostro territorio, così come per la sua promozione, anche in chiave turistica, in Italia e nel mondo. Una promozione che quest’anno ampliamo grazie al debutto di Creattiva alla Fortezza da Basso di Firenze (dal 19 al 22 ottobre), a cui si aggiunge il consolidato appuntamento alla Mostra d’Oltremare di Napoli a novembre, unendo in tal modo anche fisicamente l’asse Nord, Centro e Sud».

Tra le novità di questa ultima edizione autunnale - prosegue Carlo Conte, Direzione Fiere e Mice di Promoberg – «mi piace evidenziare il grande successo del Bicolor Quilt Festival, l’esposizione più importante a livello europeo del 2023 di quilt. Organizzata da Juki Italia in collaborazione con Inch Entimetri e Stoffabrics, la mostra ha messo in vetrina ben 200 lavori di altissimo pregio, tra cui molti arrivati da diversi paesi stranieri. Grande successo anche per la Fashion Half Marathon, la punta di diamante di un calendario che comprendeva ben oltre mille eventi collaterali. Sin dalla prima edizione Creattiva si è distinta per il felice connubio tra la parte espositiva e quella degli eventi, che hanno il merito di coinvolgere il pubblico a 360 gradi. Una condivisione che sfocia in nuovi progetti e idee che fanno crescere costantemente il livello qualitativo e l’offerta della manifestazione».