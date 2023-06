Con il sistema di riciclo dell’acqua la Pieco di Terno vola nello Spazio

Una realtà nata come azienda familiare, gestita da Alessandro, Federico e Giovanni, che si occupa di analisi ambientali, ma anche progettazione e realizzazione d’impianti per il trattamento e il riciclo delle acque nei processi industriali , che si sta facendo strada in tutto il mondo, con collaborazioni in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Turchia, Egitto, Canada, Stati Uniti, Cina, Giappone e Nigeria. Grazie alla collaborazione con la multinazionale Thales Alenia Space, un impianto Pieco è stato installato sulla Stazione spaziale dedicata agli esperimenti - che per 170 giorni ha ospitato anche l’astronauta Samantha Cristoforetti.