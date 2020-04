Consegna della spesa a domicilio Nasce il sito compravicino.com

«Con questa iniziativa abbiamo voluto rimettere al centro le persone e i negozi di vicinato, vero e proprio punto d’incontro e vitalità delle nostre città – afferma Oscar Fusini, direttore di Ascom Confcommercio Bergamo -. Compravicino.com non è solo un sito web ma uno spazio di incontro tra domanda, offerta e aiuto per far fronte alle diverse esigenze che si sono fatte strada in questi tempi di Coronavirus». E spiega: «Da tempo siamo impegnati a elaborare strategie per promuovere il commercio di vicinato, la consegna a domicilio e il contrasto alla desertificazione commerciale soprattutto nei piccoli comuni. Le restrizioni imposte dal Governo per l’emergenza Covid-19 hanno messo l’acceleratore all’ideazione di un progetto che subito dopo l’emanazione delle prime ordinanze ha visto impegnate tutte le professionalità dell’organizzazione per coordinare una operazione di raccolta e verifica dei punti vendita in collaborazione con Comuni e Distretti del commercio».

Dapprima è stato creato un elenco aggiornato ogni 24 ore e disponibile sulle pagine social e siti web degli enti, poi nei giorni scorsi è stato realizzato il portale www.compravicino.com , nel quale su una pratica mappa è possibile trovare negozi e attività che hanno aderito gratuitamente all’iniziativa segnalati dalle amministrazioni comunali divisi per comune e tipologia e consultabile da parte di tutti.