Contenziosi sul lavoro, la Cgil: «Recuperati 3.900.000 euro di risarcimenti»

«Il numero di pratiche individuali aperte è in aumento, dalle 604 del 2022 alle 790 del 2023, se si escludono quelle che riguardano i fallimenti aziendali» ha spiegato poco fa Silvia Rivola, coordinatrice del gruppo Vertenze della Cgil di Bergamo. «Delle 790, una metà riguarda il recupero di crediti, cioè mensilità non pagate e Tfr non corrisposti. Nel 2022 le vertenze di questo tipo toccavano invece quota 60%. Al secondo posto per tipologia compaiono le pratiche avviate per differenze retributive, che costituiscono il 25,6%, e riguardano errati inquadramenti, ore straordinarie non pagate, CCNL non applicati in modo corretto. Nel 9,6% dei casi invece registriamo impugnative di licenziamenti».