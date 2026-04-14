«Contratti pirata», l’allarme della Cgil: a Bergamo paghe inferiori fino al 35%

Una possibile svolta normativa rischia di aprire la strada a un forte indebolimento delle tutele dei lavoratori. È l’allarme lanciato dalla Cgil di Bergamo rispetto alla proposta del Governo di equiparare i contratti «comparativamente più rappresentativi» a quelli semplicemente più applicati. Una misura che, secondo il sindacato, potrebbe favorire il dumping contrattuale e legittimare accordi al ribasso firmati da sigle minoritarie.

I numeri della tenuta territoriale

Nonostante le preoccupazioni, il sistema contrattuale tradizionale nella provincia di Bergamo mostra ancora una forte solidità. I dati del Contratto Nazionale relativi al 2024 indicano che 332.623 lavoratori del settore privato – pari al 94,6% del totale – sono coperti da contratti nazionali sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil. Rimane però una fascia non trascurabile: circa 19mila addetti già oggi lavorano con contratti firmati da organizzazioni meno rappresentative.

Il dumping contrattuale è una pratica in cui si applicano contratti di lavoro peggiori (soprattutto sul salario e sui diritti) rispetto a quelli standard del settore, per ridurre i costi

Le criticità si concentrano soprattutto nei comparti del commercio, del turismo e della vigilanza privata

«La crescita di questi contratti risponde al tentativo di frammentare il sistema di rappresentanza», spiega Paola Redondi, responsabile Mercato del Lavoro della Cgil di Bergamo. «Le conseguenze sono evidenti: si crea disparità tra lavoratori dello stesso settore e una pressione al ribasso che non riguarda solo i salari, ma anche diritti e tutele. Questa proposta rende ancora più urgente una legge sulla rappresentanza basata su criteri chiari, come il numero degli iscritti e i voti alle Rsu».