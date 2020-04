Coronavirus, bene alimentari e online Modello iper in crisi: ricavi giù fino al 70%

Citerio (Fisascat): scontrini in calo del 50%, clientela anche dell’80%. Volano le vendite dei «discount».

Forte incremento degli acquisti di alimentari nella grande distribuzione e del commercio on line a livello nazionale. Secondo i dati diffusi dall’Istat, a febbraio l’aumento più significativo a livello tendenziale delle vendite è stato registrato dalla grande distribuzione, in crescita dell’8,4%, e quella che cresce con la maggiore intensità in questo segmento è la vendita dei beni alimentari salita del +9,9% rispetto a un anno prima. Quanto invece alle imprese operanti su piccole dimensioni il valore delle vendite è aumentato del 3,3%.

Ma questi dati positivi vanno integrati con un’analisi elaborata dalla Fisascat-Cisl di Bergamo che parla di un modello «iper» (cioè le grandi strutture di vendita inserite nei centri commerciali) in difficoltà già da tempo e messo ancora più in crisi dall’attuale situazione. E questo proprio in una provincia tra le più colpite dall’emergenza coronavirus.