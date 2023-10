Corso per operatore fiscale: al via con il Caf Cisl Bergamo

Il Caf Cisl di Bergamo mette a disposizione di un centinaio di persone, laureate o diplomate, di poter lavorare alla prossima stagione fiscale nelle 57 sedi della provincia. Sono infatti aperte le iscrizioni al c orso gratuito per diventare operatori dei Caf in tutta la Lombardia. Per la Bergamasca, che lo scorso anno ha portato a termine la compilazione di oltre 120mila 730, si tratta di offrire un’opportunità occupazionale legata a un percorso formativo che, comunque vada per i candidati, arricchirà le competenze spendibili nel proprio curriculum.