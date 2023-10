Offerte di lavoro a Bergamo: si cercano pizzaioli, autisti e stiratrici. Amazon a caccia di magazzinieri per Cividate

Intanto anche Amazon offre nuove opportunità di impiego per personale di magazzino presso il centro di distribuzione di Cividate al Piano. Nel sito, aperto nel 2021, l’azienda ha creato circa 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato, superando le stime occupazionali annunciate all’apertura. La selezione è già in corso ed è gestita dalle agenzie per il lavoro che collaborano con Amazon. Per candidarsi, è sufficiente cliccare uno dei seguenti link e seguire le indicazioni per inviare la propria domanda di assunzione: Adecco; Gi Group.