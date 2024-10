Cybersecurity, 900 iscritti al meeting degli hacker etici a Bergamo

Non solo, la conferenza patrocinata dal Comune di Bergamo ed organizzata dall’associazione di promozione sociale Berghem in the Middle, che raccoglie esperti ed appassionati di sicurezza informatica, ospiterà un focus sulla sicurezza dell’IA tenuto da uno specialista internazionale come l’americano Dan McInerney, un’approfondimento sulla sicurezza dei sistemi di comando e comunicazione dei droni condotto da Alessandro Fausto, mentre con l’esperto di sicurezza informatica israeliano David El verrà affrontato il tema dei cheat e degli anti-cheat videoludici.