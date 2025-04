Da Banco Bpm arriva il no definitivo del Cda all’Ops di Unicredit

«Offerta insoddisfacente»

Per Banco Bpm, l’offerta «è del tutto insoddisfacente per gli azionisti, non riconoscendo il reale valore delle azioni e penalizzando gli azionisti rispetto agli azionisti di Unicredit», afferma nel comunicato il gruppo guidato da Giuseppe Castagna. In particolare il gruppo evidenzia il «mancato riconoscimento di un premio per il controllo agli azionisti di Banco Bpm. Il corrispettivo, che incorpora un premio dello 0,5% rispetto al prezzo dell’azione al 22 novembre 2024 (ultimo giorno di Borsa aperta prima dell’annuncio dell’Ops), non riflette sostanzialmente alcun premio per il controllo. Tale considerazione risulta valida anche prendendo a riferimento, come da prassi in questo tipo di operazioni, le medie dei prezzi dell’azione Banco Bpm e dell’azione Unicredit relative a diversi orizzonti temporali precedenti all’annuncio dell’Ops, che evidenziano premi estremamente contenuti».