Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Giovedì 18 Settembre 2025

«Da gennaio i pedaggi autostradali costeranno di meno». Previsti rimborsi in caso di cantieri

LA NOVITÀ. La riforma dei pedaggi autostradali è ormai in dirittura d’arrivo e promette tariffe più leggere per gli automobilisti. A garantirlo è il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), Nicola Zaccheo.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Ad un pedaggio
Ad un pedaggio

«I pedaggi autostradali saranno legati agli effettivi investimenti realizzati. Siamo assolutamente certi che ci sarà un beneficio per l’utenza e quindi i pedaggi subiranno una riduzione» ha detto Zaccheo a margine della presentazione della Relazione annuale alla Camera.

Da gennaio 2026

Il nuovo sistema tariffario sarà approvato nelle prossime settimane ed entrerà in vigore a gennaio, ma per «gli effetti veri» si inizieranno a vedere - secondo Zaccheo - tra il 2027 e il 2028, con i rinnovi dei piani finanziari delle diverse tratte. Sarà il primo segno del cambio di rotta della riforma del settore, nell’ambito del Pnrr, che ha rafforzato le competenze dell’Autorità.

Rimborsi con i cantieri

Previsti rimborsi del pedaggio in caso di cantieri che limitino l’utilizzo della rete, e obblighi di trasparenza sulle informazioni di viaggio

Altre novità per gli utenti arriveranno con le nuove misure allo studio dell’Art che introducono rimborsi del pedaggio in caso di cantieri che limitino l’utilizzo della rete, e obblighi di trasparenza sulle informazioni di viaggio. I concessionari dovranno rendere noti, per esempio, tempi di percorrenza, distribuzione di colonnine di ricarica elettrica o modalità di calcolo e di pagamento del pedaggio. Sono nuovi diritti che aumentano le tutele per l’utenza.

Il presidente dell’Unc, Massimiliano Dona, saluta come un’ottima notizia la riduzione dei pedaggi. Il Codacons giudica, invece, la riforma insufficiente e chiede «un efficace sistema di indennizzi in favore degli automobilisti in caso di disservizi».

I concessionari dovranno rendere noti, per esempio, tempi di percorrenza, distribuzione di colonnine di ricarica elettrica o modalità di calcolo e di pagamento del pedaggio. Sono nuovi diritti che aumentano le tutele per l’utenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Trasporti
Trasporti stradali
Media
On line
Massimiliano Dona
Codacons
Camera dei deputati