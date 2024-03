Da Pontirolo, bandiere e sciarpe per i tifosi ultras di mezza Europa

Una realtà passata dall’essere, nel 2005, gestita solo on line con produzione affidata esclusivamente a terzi, ad azienda produttrice leader del settore in continua espansione: nel 2023 il suo fatturato ha toccato i 5 milioni di euro. Il tutto nasce da un’idea di Carlo Carugati, appassionato collezionista di sciarpe di squadre di calcio e gran frequentatore di stadi . Frequentazione gli permette di conoscere le realtà fornitrici del materiale ultras nel cui commercio decide di entrare nel 2005.

Nel 2013 viene aperto a Canonica il primo show room. Nel 2016, infine, a Pontirolo arriva l’avviamento dell’azienda produttrice che ora conta 20 dipendenti e che, a breve, si amplierà per far spazio ad altre fasi della produzione. Una produzione per l’80% ormai interna, fatta eccezione per serigrafia e ricamificio (esternalizzato ad un’azienda che usa, comunque, macchinari della Materiale Ultras): «In questo modo – afferma la responsabile marketing Amanda Pirovano – possiamo garantire ancor più qualità e velocità nella produzione. Noi lavoriamo spesso con tempi ristretti: se, ad esempio, una squadra supera un turno di coppa e il suo gruppo ultras vuole preparare materiale apposito per l’occasione, abbiamo poco tempo per rispondere agli ordinativi». L’azienda è ormai un punto di riferimento per i gruppi ultras delle principali squadre del campionato francese (come Paris Saint Germain, Bordeaux, Bastia), di quello svizzero (Verna e Lugano) , di quello belga (come Anderlecht e Genk), oltre di quello tedesco, svedese, danese e, ovviamente italiano: Curva Nord dell’Inter, dei tifosi di Sampdoria, Genoa, Parma, Venezia oltre che di numerose squadre del sud.