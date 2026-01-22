Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Giovedì 22 Gennaio 2026

Da un negozio a un colosso delle carni. E ora Ambrosini porta i ravioli negli Usa

LA CRESCITA. Il gruppo di Brusaporto ha un fatturato di 140 milioni e conta 530 dipendenti. I suoi prodotti nei supermercati con il private label. La produzione di pane a Ponte e Strozza.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I fratelli Paolo (a sinistra) e Diego Ambrosini alla fiera Marca di Bologna
I fratelli Paolo (a sinistra) e Diego Ambrosini alla fiera Marca di Bologna

Tutto è iniziato con una macelleria, uno dei tanti negozi di paese, gestito da Carlo e Lucia Ambrosini a Cassinone. Ciò che ha trasformato quella bottega in un gruppo da 140 milioni di fatturato e 530 dipendenti è da ricercare nella caparbietà e nell’intuito dei figli Diego e Paolo, che, insieme alla sorella Serena, hanno costruito passo dopo passo Ambrosini Holding di Brusaporto. Una realtà che si compone di quattro società, a cui corrispondono altrettante attività. Tre delle quali reduci, tra l’altro, dalla partecipazione a Marca, la fiera di Bologna dedicata alla marca del distributore (private label), punto di riferimento per l’incontro tra retailer della Gdo e industria, con focus su innovazione, qualità e sostenibilità.

La produzioni di carni per i supermercati

A spiegare il «balzo» è l’amministratore delegato Paolo Ambrosini (Diego è presidente e Serena socio consigliere): «Intorno alla metà degli anni Ottanta, io e mio fratello abbiamo iniziato aprendo piccoli supermercati, a cui abbiamo affiancato l’attività industriale, che doveva essere di supporto ai market». Infine, il cambio di rotta: «Nei primi anni Duemila ci siamo concentrati sempre di più sul versante industriale, finché tra il 2010 e il 2012 abbiamo ceduto tutti i supermercati (una ventina, ndr)». L’azienda principale, che raccoglie il testimone dalla macelleria che gestivano i genitori (e ancora prima i nonni), è Ambrosini Carni, che lavora e confeziona carne, poi distribuita in vaschetta - per il 70% a marchio Ambrosini Carni - alla Grande distribuzione organizzata (Gdo) e ai discount in tutta Italia. E parliamo di 18 milioni di vaschette nel 2025, in aumento rispetto ai 15 milioni del 2024.

Il pane fresco a Ponte San Pietro

Con due stabilimenti in due comuni diversi, c’è poi il Panificio Panì - pane fresco e prodotti da forno come il pane a lunga conservazione - presente a Ponte San Pietro e a Strozza. È in quest’ultima località che viene prodotto il pane biologico destinato alle mense di scuole, ospedali e Rsa del Milanese. Anche in questo caso i numeri sono significativi: entrambi i siti producono indicativamente tra i 260 e i 300 quintali di pane al giorno.

Il pastificio negli Stati Uniti

Una delle scommesse del gruppo è il Pastificio Davena, specializzato nella produzione di pasta fresca ripiena, che approda sugli scaffali dei supermercati principalmente in private label (circa il 90%). Ravioli e tortellini sono una delle bandiere alimentari del made in Italy e l’anno scorso si è concretizzato lo sbarco dei prodotti del Pastificio negli Stati Uniti, sempre destinati ai supermercati, sempre in private label. Il raviolificio esporta già in Europa, in particolare in Spagna e Portogallo, Austria, Francia, Belgio e Repubblica Ceca. L’investimento su questa realtà è passato anche dall’ampliamento degli spazi dello stabilimento di Brusaporto: nel 2025 la capacità produttiva è stata triplicata, senza peraltro mai fermare la produzione durante i lavori.

«Per noi che viviamo ogni giorno il mondo della produzione industriale, è un orgoglio assistere alla trasformazione delle materie prime e alla nascita di prodotti che consideriamo un po’ le nostre “creature” - sottolinea Paolo Ambrosini -. È così che ritroviamo il senso del nostro lavoro e la passione che ci guida da sempre». Dulcis in fundo, la quarta società della «galassia» Ambrosini è Ambrosini Freschi, un cash & carry che serve il canale Horeca. C’è anche una nota «green» che riguarda il gruppo: le diverse società, grazie ai pannelli fotovoltaici installati, beneficiano di un’autonomia di produzione che copre il 100% del fabbisogno energetico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Bologna
Milano
Economia, affari e finanza
Agricoltura
Industria Trasformazione
Servizi finanziari
Tempo libero
Turismo
Diego Ambrosini
Paolo Ambrosini
Serena Ambrosini
Ambrosini Carni
Pastificio Davena