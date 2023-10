Da Vertova al mondo, Ovs fa mezzo secolo: nuova sede estera

Al timone c’è ancora il fondatore Amabile Guerini, insieme ai figli Luca e Mauro , che puntano su ricerca e innovazione. L’impresa, progetta e produce scambiatori di calore e apparecchiature in pressione, 80 i dipendenti per un fatturato intorno ai 20 milioni .

Di strada ne è stata percorsa tanta Amabile Guerini. «Nostro padre ha iniziato l’attività sotto una tettoia, dove realizzava quello che richiedeva il mercato, dalle ringhiere ai piccoli serbatoi – ricorda Luca Guerini -. Oggi le apparecchiature vengono installate su impianti europei e di altri continenti nei settori oil&gas, petrolchimico e chimico». Le produzioni vengono trasportate in Norvegia, Germania, Francia e Spagna, ma anche in Cina, Medio Oriente e Nord America. Tra gli ingredienti di successo, il legame con dipendenti e territorio. «Dieci anni fa avevamo pensato di trasferirci, ma per andare incontro ai collaboratori, molti con noi da più di 30 anni, abbiamo scelto di ampliare e potenziare il quartier generale di Vertova – prosegue Luca Guerini -. Teniamo molto al nostro territorio, tanto che nostro padre Amabile è presidente della società di calcio Vertovese, che conta 120 ragazzi e collabora anche con l’oratorio di Fiorano e la Virtus Gazzaniga».

Nel frattempo, nonostante pandemia e incertezze di mercato, è cresciuta la forza lavoro e ci sono progetti di espansione. «Abbiamo in previsione di aprire una nuova sede all’estero e un’altra in Bergamasca – conclude Luca Guerini -. Nel nostro settore paghiamo le difficoltà logistiche e la fluttuazione dei costi delle materie prime. Le nostre apparecchiature possono costare 200 mila come un milione di euro, realizzate su misura in base alle esigenze del cliente. Dalla Val Seriana vengono trasportate verso i porti di Genova, Marghera e La Spezia».