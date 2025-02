Da Vittorio «sposa» l’alta moda: a Milano ristorante con Louis Vuitton

Da Vittorio sbarca in centro a Milano grazie a una prestigiosa partnership con i francesi del lusso, il gruppo Lvmh, che detiene anche il marchio Louis Vuitton . La famiglia Cerea, con le radici saldamente a Brusaporto , prosegue dunque il suo piano di espansione che ha portato la realtà tristellata orobica ad aprire locali in tutto il mondo.

L’apertura in via Montenapoleone

L’ultima novità arriva proprio dal capoluogo lombardo, dove ha già aperto nel 2022 il «DaV Milano» a Citylife: per aprile è invece previsto il vernissage del primo ristorante Louis Vuitton in Italia, nel negozio di via Montenapoleone. Oltre al ristorante «DaV by Da Vittorio Louis Vuitton», che offrirà una formula casual dining con moderna interpretazione delle ricette della grande tradizione italiana, vedrà la luce anche il «Da Vittorio Cafè Louis Vuitton», aperto tutto il giorno a Palazzo Taverna. La proposta gastronomica unirà le creazioni di lusso nel mondo degli accessori a piatti inediti, elaborati sotto la supervisione dei fratelli Bobo e Chicco Cerea. Eccellenza chiama eccellenza e così ecco nascere un’alleanza fra la moda e l’alta ristorazione che vede protagonista un pezzo di Bergamo.