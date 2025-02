Dai flipper ai video, va in Fiera il divertimento

Nel segno del divertimento senza vincite in denaro, da martedì 25 a giovedì 27 febbraio la Fiera di Bergamo ospita la terza edizione di Family entertainment Expo (FeExpo), fiera internazionale organizzata da Promoberg e Consorzio Fee (costituito da un gruppo di aziende leader nella produzione e distribuzione di apparecchi da puro intrattenimento) riservata agli operatori professionali della filiera dell’amusement, ma anche a imprenditori e investitori che desiderano entrare nel settore e sviluppare un proprio business, cogliendo le opportunità di un mercato in continua evoluzione.

I numeri del comparto

L’edizione 2025 mette in mostra sui 6.500 metri quadrati del padiglione A i migliori prodotti (tutti da «testare» pensando al divertimento degli utenti finali) portati a Bergamo da 64 imprese (9 quelle straniere) in rappresentanza di 14 regioni italiane e 6 Stati esteri (Francia, Gran Bretagna, Germania, San Marino, Polonia e Belgio).

Un convegno sul ruolo sociale del gioco

Spazio quindi, per fare solo alcuni esempi, agli intramontabili calciobalilla e flipper, ai kiddie ride per i più piccoli, passando dai video giochi più innovativi. Alla ricca area espositiva si somma anche una serie di eventi collaterali. Il momento clou è il convegno d’apertura «Ruolo sociale, economico e industriale del gioco da intrattenimento in Italia» in agenda martedì 25 febbraio alle 11 (Area Meeting), seguito da una tavola rotonda sul «Come unire le forze contro l’isolamento sociale».