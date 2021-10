Dalla farmacia al forno per creare prodotti senza glutine, fondo investe su di lui

Da un piccolo forno di famiglia fondato nel 1870 a un grande gruppo industriale. Farma & Co del bergamasco Silvio Betti, specializzata in alimenti senza glutine, entra a far parte di Italian Frozen Food Holding (Iffh), società di surgelati promossa dal fondo Mandarin Capital Partners. Figlio di un fornaio di Adrara San Rocco, Betti aveva deciso di non proseguire l’attività del padre per studiare Farmacia. Nel 2009, dopo una quindicina d’anni di professione, è invece ritornato alle origini unendo le sue competenze professionali agli oltre 150 anni di esperienza familiare nella panificazione tradizionale per aprire Farma & Co insieme alla moglie Angela Busi. È nata così una gamma di prodotti senza glutine venduta nelle farmacie, nei negozi specializzati e, da tre anni, anche nella grande distribuzione organizzata. Pizze, focacce, pane, muffin, grissini, crostate, pangrattato, farine e mix per chi soffre di celiachia, ma anche di intolleranza al lattosio.