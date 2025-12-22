Burger button
Economia / Bergamo Città
Lunedì 22 Dicembre 2025

Dalla Regione 60 milioni di euro per i distretti del Commercio

IL FINANZIAMENTO. A Bergamo sono 31 i distretti che comprendono 151 comuni.

Bergamo

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato il bilancio 2026-2028 stanziando 60 milioni di euro a sostegno dei Distretti del Commercio. In provincia di Bergamo sono 31 i distretti coinvolti, che interessano oltre 150 comuni. L’iniziativa punta a rafforzare il tessuto economico locale, favorire la rigenerazione urbana e supportare le imprese di vicinato, cuore pulsante delle comunità lombarde.

Sostegno alle imprese locali e alla comunità

Le risorse saranno destinate a progetti di sviluppo, innovazione e promozione territoriale, con l’obiettivo di rendere più attrattive le città e i paesi della provincia. I Distretti del Commercio si confermano strumenti efficaci per stimolare la socialità, la sicurezza e la qualità della vita nei centri urbani e nei borghi.

Zambonelli: «Investimento nel futuro delle comunità»

«Lo stanziamento di Regione Lombardia è un’ottima notizia per le attività commerciali e per la vivibilità dei territori – afferma Giovanni Zambonelli, presidente di Confcommercio Bergamo –. I Distretti del Commercio non generano solo valore economico, ma promuovono relazioni e rigenerazione urbana. Il futuro delle comunità e dei negozi di vicinato è interconnesso: istituzioni e associazioni hanno una responsabilità comune nello sviluppo sostenibile dei nostri territori».

Una strategia per il rilancio dei centri urbani

Con questo stanziamento, la Regione punta a consolidare il partenariato pubblico-privato che unisce territori, esperienze e idee, rafforzando il ruolo dei Distretti del Commercio come motore di crescita e coesione sociale.

Bergamo
Economia, affari e finanza
Economia (generico)
Politica
politica interna
Giovanni Zambonelli
regione lombardia
Confcommercio Bergamo