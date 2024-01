Dall’Assegno Unico nel 2023 73 milioni in più: è corsa all’Isee per i fondi del 2024

Da marzo 2022 ha interessato complessivamente 115.809 nuclei familiari e 193.191 figli. L’assegno medio mensile è stato pari a 240 euro per le famiglie e 144 per i figli, con un importo medio differenziato a seconda della presenza di figli disabili (il 3% del totale) o meno: le risorse totali arrivate a Bergamo e provincia hanno superato i 267 milioni di euro. Le previsioni fatte da Cisl Bergamo sui dati Inps finora disponibili per il 2023 parlano di oltre 340.000.00 euro.

Cosa è l’assegno unico

L’assegno unico era entrato in vigore l’1 marzo del 2022, in sostituzione delle detrazioni per i figli a carico sotto i 21 anni, degli assegni al nucleo familiare per i dipendenti, dell’assegno per i tre figli minori e di altri sostegni legati alla nascita. Tutti possono beneficiarne, ma l’importo è proporzionato alle fasce Isee di appartenenza, e proprio per questo motivo, la maggior parte degli appuntamenti per l’Isee anche presso il CAF CISL di Bergamo è legata proprio alle richieste per l’assegno unico.

I dati Inps

Secondo i dati dell’Osservatorio Statistico Inps, a livello nazionale, per i primi 11 mesi del 2023 sono stati erogati alle famiglie assegni per 15.800,8 milioni di euro, che si aggiungono ai 12.553,5 erogati nel 2022. I nuclei familiari che hanno ricevuto l’Assegno unico sono 5.612.635, per un totale di 8.919.032 figli. In Lombardia per il periodo da gennaio a novembre 2023, le famiglie che hanno percepito almeno una mensilità dell’assegno sono 1.021.132, per 1.651.501 figli con un importo medio di 247 euro. Quelle che lo hanno riscosso in relazione al reddito di Cittadinanza sono 24.315 per 42.896 figli per un importo medio di 219 euro a nucleo: rispetto al 2022 si è evidenziato un aumento del 5% dei nuclei interessati nel primo caso, mentre si sono ridotte del 25% le domande legate al Reddito di Cittadinanza. A Bergamo e provincia, come detto, l’Assegno ha prodotto risorse per oltre 264 milioni di euro, mentre nel 2022, i dati relativi all’assegno unico corrisposto in relazione al Reddito di Cittadinanza a Bergamo ha interessato 2.575 famiglie.

Il mese di agosto

Per il 2023, i dati forniti dall’Inps fotografano la situazione ad agosto: per quanto attiene l’Assegno riscosso fuori dal Reddito di Cittadinanza, rileviamo un incremento dei nuclei familiari beneficiari di almeno una mensilità di 2.308 unità (per un totale di 118.503) e un conseguente aumento dei figli coperti dalla misura che passano, infatti, a 195.930 per un totale di circa 240 milioni di euro erogati e una proiezione per il 2023 di oltre 340.000.00 euro.

Le differenti previsioni normative attinenti i nuclei con minori di tre anni e i figli con disabilità hanno comportato, insieme alla rivalutazione, un aumento dell’assegno mensile per nucleo di 34,00 euro per i nuclei con figli con disabilità e di 22,00 negli altri casi, tenendo conto che i nuclei con figli disabili comprendono un numero medio di figli più elevato (1,73) contro l’1,65/1,66 dei nuclei senza figli disabili.

«Notiamo – dice Candida Sonzogni, segretaria Cisl di Bergamo - che dal 2022 al 2023 c’è stato un incremento delle domande presentate che si può stimare interessino attualmente circa il 90% dei figli di età inferiore a 21 anni: l’assegno è una misura di fondamentale importanza per il sostegno alla genitorialità. Le sue caratteristiche di “universalità” e “unicità” certamente ne premiano l’interesse per le famiglie. Bene anche gli aggiustamenti sugli importi che nel tempo si sono succeduti».

