Dall’Ue 2,9 milioni allo scalo di Bergamo per combustibili green

C’è anche l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio tra i beneficiari dei quasi 422 milioni di euro mobilitati dall’Ue per lo sviluppo di infrastrutture di ricarica per combustibili alternativi. Lo rende noto la Commissione europea pubblicando la lista dei 39 progetti selezionati nel bando del Fondo per le infrastrutture di combustibili alternativi del Meccanismo per collegare l’Europa, con cui Bruxelles sosterrà circa 2.500 punti di ricarica elettrica per veicoli leggeri e 2.400 per veicoli pesanti lungo la rete stradale europea Ten-t, 35 stazioni di rifornimento di idrogeno per auto, camion e autobus, l’elettrificazione dei servizi di assistenza a terra in 8 aeroporti, l’ecologizzazione di 9 porti e 2 impianti di rifornimento di ammoniaca e metanolo.