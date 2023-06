Depositi bancari, Bergamo nella top ten delle province in cui diminuiscono di più

Bergamo è nella top ten di una classifica non piacevole, quella della diminuzione dei depositi delle famiglie . Da marzo 2022 a marzo 2023, infatti, i depositi delle famiglie bancari (i risparmi, in sostanza) si sono ridotti di un miliardo e 71 milioni di euro : una contrazione del 4,36%, la 9 a più alta a livello nazionale. Lo mette in luce uno studio della Cgia di Mestre , che ha passato in rassegna gli ultimi dati disponibili della Banca d’Italia, per cogliere l’impatto del lungo anno dell’inflazione.