Dichiarazione dei redditi Istruzioni per l’uso on line

Anche quest’anno non mancano le novità per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Per il fisco è già tempo di dichiarazioni. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono infatti già disponibili le versioni definitive (formato pdf) dei Modelli 730, 770, Certificazione unica (Cu) e Iva 2020 (periodo d’imposta 2019) con relative istruzioni per la compilazioni (dettagliate: per il 730 sono oltre 120 pagine).

Anche quest’anno non mancano le novità. Nel caso del 730 gli eredi potranno utilizzarlo per effettuare la dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto nel periodo compreso fra il 2019 e il 23 luglio 2020 e che presentava i requisiti per utilizzare questa tipologia di modello (semplificato). Fanno inoltre il debutto nel 730 lo Sport bonus, il credito d’imposta per la bonifica ambientale e la detrazione del 50% per le spese di realizzazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche. Aggiornate anche le istruzioni, che prevedono il nuovo limite reddituale per il figlio a carico (portato a 4mila euro) e l’aumento a 800 euro delle spese d’istruzione detraibili.