Digitale, shopping di Impresoft con la Brain System di Dalmine

Shopping continuo per Impresoft: dopo le acquisizioni dei mesi scorsi di Cooder, WebFormat e Syscons, la società controllata da Clessidra Private Equity Sgr (Italmobiliare), punto di riferimento per supportare la digitalizzazione delle imprese e accompagnarle nel percorso di crescita, a nnuncia l’acquisizione della bergamasca Brain System, azienda di Dalmine che opera sul mercato dal 1997, specializzata nell’implementazione di soluzioni Sap in ambito Erp, basate sulla soluzione Sap Business One. La società, che possiede un portfolio completo e integrato di servizi, tecnologia e software, si rivolge principalmente alle Pmi, supportandone il percorso di crescita attraverso la gestione integrata delle informazioni e dei processi aziendali.

Con quasi mille dipendenti, il gruppo Impresoft rappresenta l’unione di aziende innovative e complementari, organizzate in 4 centri di competenza: Business Solutions. Industry Solutions, Corporate Resilience Qinet e Customer Engagement. Nel 2022 ha registrato un fatturato consolidato di 110 milioni di euro e, per il 2023, prevede di raggiungere quasi 200 milioni di euro di ricavi con oltre 4mila clienti attivi su tutto il territorio italiano.

Oltre alle ultime acquisizioni, lo scorso giugno Impresoft aveva anche acquisito QiNet da Metrika Tech con la regia di ABC Capital, puntando pure sulla sicurezza informatica, altro settore in grande espansione in Italia, dopo i frequenti attacchi da parte della pirateria informatica.

Tornando all’ultima operazione Brain System, che ha una trentina di dipendenti, a fine anno sfiorerà un fatturato di 5 milioni di euro. Soddisfazione trapela dall’azienda di Dalmine, con i due ceo di Brain System Giovanni Pedruzzi ed Efrem Frigeni, che hanno dichiarato di essere «molto felici di investire in questo nuovo percorso. In Impresoft abbiamo trovato un punto di riferimento unito e complementare grazie all’organizzazione dei competence center che sono in grado di offrire servizi d’eccellenza sul mercato senza uguali. Questo contesto, giunto al momento più opportuno, dopo la nostra esperienza pluriennale, ci consentirà, insieme alle aziende che già sono parte del Gruppo, di crescere ulteriormente e aggiungere quantità e qualità ai servizi da proporre ai clienti che negli ultimi anni hanno via via aumentato la loro domanda di soluzioni IT integrate».