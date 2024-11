Disservizi con Pos e carte in tutta Italia: ecco che cosa succede

«I servizi di Worldline hanno risentito di problemi di connessione ai suoi data center in Italia, a causa di un’interruzione di servizio da parte di terzi». Lo fa sapere Worldline in una nota, a proposito dei problemi tecnici sulla rete nazionale che hanno impattato alcuni servizi di pagamento di carte di credito e di debito.

In alcuni casi i pagamenti e i prelievi sono completamente bloccati, anche se si effettuano pagamenti tramite home banking.

«L’impatto - prosegue Wordline - è principalmente localizzato in Italia, con alcuni effetti collaterali in altri mercati. I nostri team sono completamente mobilitati per risolvere la situazione».