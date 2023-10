Domiciliazione bancaria del bollo auto: c’è lo sconto

Tra il prezzo d’acquisto, le manutenzioni, l’assicurazione e i costi (sempre più alle stelle) del carburante, l’auto è uno dei maggiori capitoli di spesa delle famiglie. Una delle mosse a disposizione degli automobilisti per contenere tali uscite è data dalla domiciliazione bancaria del bollo auto, che consente un risparmio del 15% dell’importo dovuto, sconto pari a circa due mensilità.

Come fare la domiciliazione bancaria del bollo auto

La domiciliazione va richiesta esclusivamente on line, accedendo dal sito di Regione Lombardia all’Area personale tributi, tramite uno dei tre seguenti sistemi di autenticazione: il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Tessera sanitaria - carta nazionale dei servizi (Cns), in quest’ultimo caso purché si disponga del numero di identificazione personale (Pin) e di un lettore di smartcard. Ricordiamo che il Pin si richiede agli sportelli di SpazioRegione (a Bergamo è in via XX Settembre 18/a, tel. 035.273111) o agli sportelli delle aziende socio-sanitarie territoriali.

I tre sistemi di autenticazione sopracitati garantiscono la sicurezza informatica negli accessi e assicurano il corretto recapito della corrispondenza per la quale non sia previsto l’obbligo di notifica tramite servizio postale universale o posta elettronica certificata (Pec). Lo sconto del 15% dell’importo sarà riconosciuto (salvo revoca da parte dell’automobilista) automaticamente anche per gli anni successivi; il contribuente continuerà anche a ricevere (una decina di giorni prima dell’addebito in conto) una comunicazione di avviso di scadenza del bollo all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento dell’adesione.

I vantaggi dell’iscrizione all’Area Personale