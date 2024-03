Donne e motori, un video di Bonaldi per abbattere i pregiudizi - Video

In occasione della Giornata internazionale della Donna, Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia si prepara a lanciare online un video che mira a sfatare i luoghi comuni sul binomio «donne e motori», oltre a contrastare stereotipi e pregiudizi di genere sul rapporto tra sfera femminile e automotive. Il video, pubblicato alle 9 di venerdì 8 marzo sui social media del Gruppo, raccoglie le voci delle donne che lavorano per l’azienda, dimostrando il loro impegno, la loro competenza e la passione per il settore automobilistico attraverso testimonianze dirette, affermazioni e credenze ancora diffuse nel mondo dei motori, come «Non sta bene che una donna si interessi ai motori» o «Non dovrebbe osare competere con gli uomini», sfatando così gli stereotipi e dimostrando la capacità e determinazione delle dipendenti di Bonaldi.

Attualmente, Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia vede, rispetto al 2019, un significativo incremento del 35% nelle assunzioni femminili; dato, questo, che è destinato a crescere ancora. Per celebrare il contributo delle donne e promuovere un’atmosfera inclusiva, Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia regalerà un potpourri di fiori profumati alle clienti del salone e del service che si presenteranno nelle concessionarie di Bergamo, Milano, Lecco e Sondrio nella giornata dell’8 marzo, e una piantina di tillandsia alle dipendenti. La scelta di regalare questa pianta non è casuale: la tillandsia, con le sue proprietà purificatrici e la sua capacità di adattarsi a qualsiasi clima, grazie alla caratteristica distintiva che le permette di trarre nutrimento non dalle radici, ma dalle foglie, rappresenta simbolicamente la forza e la resilienza delle donne, che ogni giorno devono combattere contro giudizi e «pre-giudizi» in diversi ambiti.