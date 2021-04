Dopo la scuola subito l’impiego: posto di lavoro in tre mesi per gli studenti degli Its

Ma non solo, la quasi totalità, il 95%, viene impiegata proprio nel settore seguito durante il percorso di studi. Azzerando di fatto il problema, che affligge oggi la maggior parte delle imprese, della mancata corrispondenza tra ciò che serve all’azienda in fatto di personale e di competenze e ciò che invece offre il mercato.

Sono i corsi Its, ossia i due anni di formazione tecnica superiore post diploma. Percorsi di terzo livello altamente specializzati realizzati in collaborazione con le imprese in aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo del Paese (come la meccatronica, la logistica, l’informatica, le biotecnologie). Di Its e in particolare dei percorsi aperti dopo il 2018 dedicati all’industria 4.0, si è parlato ieri durante un convengo promosso da Confindustria Lombardia e Adapt.