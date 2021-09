Dopo le bollette arriva il caro benzina: «Salasso da 300 euro a famiglia»

Quattordici euro in più per un pieno di benzina rispetto all’anno scorso, un rincaro da record che sfiora il 20% e che costerà nel 2021 in media 300 euro a famiglia. Scampata, almeno in parte, la mazzata sulle bollette di luce e gas, il cui aumento – che pure ci sarà – è stato «calmierato» dall’intervento del governo, il salasso del rincaro dei carburanti si sta già facendo sentire, con prezzi schizzati alle stelle e che così alti non si vedevano da almeno 4-5 anni a questa parte. Il fallimento del recente vertice tra i Paesi Opec per cercare un accordo sull’aumento della produzione di greggio è alla base di questa nuova impennata dei prezzi, sostenuta anche dalla crescita delle quotazioni del petrolio, che è tornato ormai a toccare gli 80 dollari al barile. «I rincari però – dice Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo – appaiono eccessivi e certamente non proporzionati, se ci riferiamo ai periodi in cui i prezzi delle materie prime scendevano. Bisogna che il governo intervenga non solo su luce e gas, ma anche sul caro benzina, riducendo le accise sui carburanti di cui si fa sempre un gran parlare nelle campagne elettorali, ma di cui poi puntualmente ci si dimentica».