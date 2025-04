Dote sport, per le richieste la scadenza è il 16 aprile - Ecco cosa sapere

Ancora due settimane a disposizione per richiedere la Dote Sport 2024 (anno sportivo 2024/2025), destinata in particolare ai nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli. La domanda va, infatti, presentata esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia (link: www.bandi.regione.lombardia.it ), non oltre le ore 16 di mercoledì 16 aprile 2025, tramite credenziali Spid o Carta d’identità elettronica.

Chi può fare richiesta

I requisiti di ammissibilità

Requisiti per l’ammissibilità: residenza continuativa da almeno cinque anni in Lombardia, alla data di chiusura del bando, di almeno uno dei genitori del minore o del tutore/genitore affidatario convivente; valore Isee (ordinario o minorenni), non superiore a 20mila euro, limite che sale a 30mila euro se nel nucleo familiare è presente un minore (nato dopo il 1° gennaio 2008) con disabilità; l’attestazione Isee deve essere stata richiesta a partire dal primo gennaio 2025 e in corso di validità al momento della presentazione della domanda; figli minori di età compresa fra i 6 e i 17 anni (nati tra il primo gennaio 2008 e il 31 dicembre 2019). Il contributo è a fondo perduto a rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute. Sono ammissibili al contributo solo i corsi tenuti da: associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; società in house di Enti Locali lombardi che gestiscono impianti sportivi. Possono essere oggetto del contributo solo i corsi ammissibili sul territorio lombardo con un costo compreso tra i 100 e i 600 euro e con durata continuativa di almeno sei mesi.